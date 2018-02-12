Рита Ора разделась для откровенной фотосессии на фоне заката

Сегодня, 17:24

Ведущая шоу "Топ-модель по-американски" Рита Ора разместила новые фотографии, где она обнаженная позирует на закате на берегу моря.

Певица и актриса албанского происхождения 27-летняя Рита Ора впечатлила своих подписчиков в Instagram новыми откровенными фото. Во время своего отпуска девушка решила устроить фотосессию на берегу моря, для чего не постеснялась раздеться. В своем Instagram вечером она опубликовала 4 новых фото, где звезда абсолютно голая позирует на берегу моря на фоне заката, прикрывая самые интимные места своими руками и ногами. Подписчики артистки были в восторге, всего за 15 часов снимки набрали более 520 тысяч лайков и около 5000 комментариев.

Ранее девушка опубликовала фотографии, где она пытается уловить ртом солнце во время заката.