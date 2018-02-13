Шурыгина отказалась от должности на Первом канале

Сегодня, 03:30

Диана Шурыгина, известная как жертва изнасилования, отказалась от должности на Первом канале. Скандальная девушка прославилась после появления в выпуске программы «Пусть говорят».



Как сообщили СМИ, Шурыгиной предлагали должность администратора на Первом канале. В ее обязанности входила встреча гостей, помощь участникам в размещении в студии, а также оказывать внимание гостям в зале.

По словам сотрудников Первого канала, Шурыгина буквально сбежала уже через три дня, пояснив коллегам, что не выдерживает такой темп работы.

Как известно, Шурыгина стала женой оператора Первого канала осенью прошлого года. Однако коллегами по работе они не стали. Диана больше не появлялась на площадке телеканала с тех пор, как покинула пост администратора.