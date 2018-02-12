Рынскую возмутила общественная скорбь в отношении жертв Ан-148

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Российское общество скорбит о жертвах авиакатастрофы Ан-148. Такая всеобщая скорбь возмущает светскую львицу Божену Рынскую.

11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. После такого события, российское общество скорбит о погибших и обговаривает причины трагедии. Не понятной только такая всеобщая скорбь оказалась для светской львицы и колумниста Божены Рынской.

Звезда выразила недоумение по поводу того, что сейчас каждый считает своим долгом рассказать о той боли, которую испытывает по погибшим Ан-148, а полицейские следят за этим в социальных сетях и фиксируют. Это какой-то новый мастхэв сезона 2018 года.

Кроме этого, Рынская заверила, что родным погибших пассажиров и членов экипажа все равно, сколько человек скорбит в России, у них своя боль, излечить которую невозможно. А подобные скорбные сюсюканья, которые сегодня можно увидеть в каждой газете или социальной сети, только раздражают людей, которые действительно испытывают боль утраты, считает светская львица.

Напомним, что самолет летел рейсом Москва-Орск. Днем ранее на нем летела хоккейная команда. Сообщается, что одной из погибших стала невеста хоккеиста.