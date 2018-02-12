Сеть «взорвала» первая фотография Ольги Бузовой в Instagram

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Аккаунт Ольги Бузовой в социальной сети Instagram является самым популярным среди всех российских артистов. Недавно поклонники нашли самую первую фотографию, которую Бузова опубликовала в Instagram.

В Сети неожиданно появилась самая первая фотография, которую певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram, на который уже подписано более 12 миллионов поклонников. Артистка разместила снимок со своим бывшим супругом Дмитрием Тарасов, а в посту написала: «Решила попробовать, что это за штука, первая фотография в этой программе».

Поклонники в комментариях отметили, что в то время Бузова выглядела очень счастливой. Напомним, что в данный момент Instagram знаменитости насчитывает более 10 тысяч фотографий и селфи.