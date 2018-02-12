Ирена Понарошку выяснила, что «катаракта третьего глаза» – причина скандалов в семье

Сегодня, 16:32

Телеведущая Ирена Понарошку делится мудростью со своими подписчиками. Она определила, что вполне реальная офтальмологическая болезнь приносит раздор в семьи.





Знаниями девушка поделилась в Instagram. Исходя из её слов, собственного опыта супружеской жизнь ей было недостаточно, чтобы понять истинную причину привычных недопониманий. Помогла ей в этом йога. Как оказалось, «третий глаз» - известный как интуиция – у мужчин развит хуже, что не позволяет им быть телепатами, как того хотят их половинки. Понарошку описала ситуацию врождённой катарактой.



В то же время девушки обладают недоразвитой «горловой чакрой - Вишудха, что порой не позволяет четко и доходчиво объяснить, где конкретно он должен купить ту-самую-сумку»! Из этого вытекают проблемы не такого подарка или его полного отсутствия. Телеведущая советует подписчицам своего блога научиться произносить свои желания чётко: «Неплохо бы убедиться, что он в курсе того, что вы любите, что вас бесит, как нужно утилизировать отстриженные ногти, чем кормить Инспектора ПМС, когда вас лучше не трогать и где у вас та самая кнопка!» Поклонницы поддержали теорию, а некоторые даже признались, что их жизни благодаря этому улучшились. Мужчины другой половины не замечали же и прямого изъявления желания.