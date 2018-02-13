Внешний вид Анджелины Джоли раскритиковали поклонники

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Поклонники не устают удивляться изменениям, которые происходят с Анджелиной Джоли. В последнее время актрису все чаще видят без макияжа и с грязными волосами, что очень беспокоит фанатов.

В последнее время голливудскую звезду Анджелину Джоли все чаще критикуют, нежели хвалят. Дело в том, что в последнее время актриса появляется на людях в очень неопрятном виде – без макияжа, с немытой головой и в бесформенных одеждах.

Напомним, что ранее поклонники считали Джоли иконой стиля и старались во всем ей подражать, как самой красивой женщине в Голливуде. Поклонники и недоброжелатели сходятся во мнении, что звезда запустила себя, но не могут понять, с чем это связанно.

Несколько дней назад в сети появился снимок, на котором видно, как Джоли идет по Лос-Анджелесу в бесформенном платье и сером пончо, которые похожи на «экипировку», кроме этого, у звезды оказались не вымыты волосы.

Многие предполагают, что такие изменения во внешнем виде актрисы напрямую связанны с расставанием с Брэдом Питтом, которое Джоли переживает очень тяжело. Часть фанатов уверенны, что у звезды появились серьезные проблемы со здоровьем, хотя сама она не подтверждает такую информацию.