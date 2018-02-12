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Жесткие диеты и спорт: Звезда «Пятьдесят оттенков свободы» рассказала о постельных сценах

Сегодня, 16:14

Дакота Джонсон призналась, на какие жертвы пошла ради постельных сцен в фильме «Пятьдесят оттенков свободы», где должна была находиться полностью голой. Актриса в течении полугода изнуряла себя диетами и тяжелыми тренировками.

Дакота Джонсон призналась, что ради отличной картинки в постельных сценах ей пришлось много заниматься спортом и ограничивать себя в питании. Личный тренер актрисы Рамон Браганс сообщил, что девушка придерживалась принципов «3-2-1» - питаться маленькими порциями три раза в день, две закуски и минимум один литр воды в день.

Завтрак актрисы обычно включал сложные углеводы, такие как овсянка, а также одно яйцо. Обед и ужин составлял мясо и рыбу, приготовленные на пару, а также салаты. Из тренировок Джонсон выбрала для себя йогу и кардиотренировки.


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