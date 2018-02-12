Постаревшего Диму Билана перекосило из-за болезни

Сегодня, 16:05

Популярный певец Дима Билан завершил концерт Big Love Show на «Олимпийском». Однако поклонники заметили, что Дима уже постарел. Также, Билан перекошен из-за болезни и проблем со здоровьем.

Три хита «Я просто люблю тебя», «Девочка», «Держи» с удовольствием прослушали поклонники Билана. Однако самые искренние фанаты вынуждены были констатировать, что Билан уже не тот. Дело в том, что певцу уже исполнилось 36 лет и выглядит он отнюдь не на свой возраст. Мешки под глазами, серость в образе, наличие морщин, неестественный оттенок кожи говорят о проблемах со здоровьем.

Все эти проблемы стали еще более заметны после болезни артиста. Известно, что у Билана был гастрит и 5 грыж позвоночника. В интервью журналистам Дима не рассказал ничего личного и лишнего, как всегда создал интригу вокруг своей персоны.