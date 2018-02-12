Водянову раскритиковали за фото с прокладкой

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Один из последних снимок в Instagram-блоге известной российской модели Натальи Водяновой спровоцировал волну негатива со стороны её подписчиков из-за гигиенической прокладки, которую знаменитость решила продемонстрировать на фото. Пользователи решили, что подобные темы не должны выноситься на обсуждение в социальных медиа.

Большинство возмущённых были представителями мужского пола. Ценители женской красоты из числа фолловеров Натальи посчитали публикацию подобного фото нарушением элементарного этикета. Подписчики акцентировали внимание модели на том, что не всем пользователям интересны подобные темы. Более того, у многих они вызывают омерзение. В то же время часть аудитории вступилась за Водянову, отметив, что женские проблемы должны быть предметом общественного обсуждения.

Ранее Наталья Водянова рассказала об отношении общества к детям с особенностями развития. Модель, которая известна своей благотворительной и правозащитной деятельностью, обратила внимание на остросоциальную проблему.