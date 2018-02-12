Николай Басков соболезнует родным погибших в катастрофе с Ан-148

Сегодня, 02:05

Российский певец Николай Басков не остался в стороне и выразил искренние соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе с Ан-148, которая произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

Весь мир скорбит о погибших в крушении Ан-148. Свои соболезнования выразил Николай Басков. Он обратился к родственникам погибших со своей страницы в Instagram, опубликовала траурный пост. Таким образом Басков поддержал своих поклонников, среди которых могли быть погибшие в результате крушения Ан-148 в Подмосковье. К Николаю Баскову присоединились многочисленные подписчики, которые посочувствовали родственникам погибших.

К родным жертв авиакатастрофы также обратились представители авиакомпании "Саратовские авиалинии". Они сообщили, что пилоты лайнера были опытными людьми, а точные причины трагедии пока неизвестны. Стоит отметить, что все находившиеся на борту лайнера "Саратовских авиалиний" погибли. Самолета перевозил 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На месте трагедии работают спасатели. Очевидцы крушения Ан-148 сразу после падения самолета организовали добровольные группы и охраняли трупы пассажиров от мародеров. Благодаря им удалось сохранить личные вещи погибших и части самолета. К этой минуте удалось обнаружить несколько паспортов жертв крушения. Также в сети опубликовали фотографии погибших.