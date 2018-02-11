Собчак: Бузову будут всегда гнобить

Вчера, 21:27

Ольга Бузова рассказала журналистам о напутственных словах Ксении Собчак, которые очень помогли ей в жизни. Ксения Анатольевна много лет назад сказала Бузовой, что ее всегда будут гнобить.

Как известно, Бузова ранимый и добрый человек, который впитывает в себя всю критику недоброжелателей. До 25 лет Ольга думала, что ее не всегда будут ненавидеть, но Ксения Собчак ее в этом разубедила. Кандидат в президенты РФ во время участия Бузовой в "Дом-2" сказала, что ее всегда будут унижать и гнобить, поэтому стоит научиться правильно реагировать на критику.

Ольга Бузова тогда е восприняла в серьез слова подруги, и вспомнила о них только сейчас. Оля считает, что Собчак дала ей дельный совет, благодаря которому сейчас она может противостоять недоброжелателям.