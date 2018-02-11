Вера Брежнева выплеснула на хейтером весь негатив

Вчера, 20:34

Вера Брежнева недавно в профиле своего Instagram опубликовала черно-белый портрет, на котором певица своим пронзительным взглядом смотрит в камеру. В описании к фото Брежнева высказала свое мнение о недоброжелателях, которые оставляют ей негативные комментарии.

Однако несмотря на ее высказывания, хейтеры все же продолжили оставлять комментарии, наполненные злобой и агрессией. Были также и те, которые сказали, что они имеют право высказывать свое личное мнение о человеке, который им не нравится. В ответ певица сказала, что глупо тратить свое время на то, чтобы заходить на страничку неприятного им человека и писать там негативные комментарии. Всего за один час пост исполнительницы с обращением к своим недоброжелателям собрал 170 тысяч лайков и несколько десятков комментариев.