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Бородину раскритиковали за рекламу Кремлевской икры

Вчера, 20:27

Поклонники широко популярной российской телеведущей Ксении Бородиной обрушили волну критики на своего кумира за рекламу Кремлевской икры с использованием детей.

«Все лучшее – детям. ИД Кремлевский, у вас такая вкусная икра, а про крабов я вообще молчу. Пусть нам достанется все лучшее», - прорекламировала Бородина Кремлевскую икру в своем Instagram-аккаунте.

И, возможно, не было бы скандала, не додумайся Ксения использовать в рекламном посте поедающих бутерброды с икрой детей. За «наглое использование» дочек интернет-сообщество беспощадно раскритиковало звездную телеведущую, решившую никак не реагировать на недоброжелательные комментарии.


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