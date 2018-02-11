VistaNews.ru


Одесская Барби Валерия Лукьянова взорвала Сеть «руками-базуками»

Вчера, 20:10

Популярная украинская блогер Валерия Лукьянова, которую СМИ прозвали «одесская кукла Барби», взорвала Сеть. Дело в том, что девушка накачала руки настолько, что стала конкуренткой «Мистера Синтола» Кирилла Терешина.

Пользователи Сети активно обсуждают Валерию Лукьянову, которая знакома под псевдонимов Аматуе. Девушка часто делится в микроблоге полезными упреждениями и является отличным мотиватором для того, чтобы заняться своей фигурой. В Сети Лукьянову также назвали прямой конкуренткой синтолового качка Кирилла Терешина, который без спорта добился огромных «рук-базук».

Валерия утверждает, что никогда не прибегала к химическим веществам, чтобы набрать мышечную массу. Поклонники посоветовали Терешину обратить внимание на тренировки Аматуе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.