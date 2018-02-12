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Сергей Лазарев И Лера Кудрявцева остались друзьями после расставания. Звезды стали соведущими на «Песне года» в Германии. Однако Лазарев опозорил Кудрявцеву перед 2,6 млн фанатов. Певец рассказал о вредной привычке Леры.

Около 2,6 млн подписчиков популярного российского певца Сергея Лазарева узнали всю правду о Лере Кудрявцевой. Оказалось, что модная и стильная блондинка грызет ногти перед выходом на сцену в масштабных мероприятиях. Лазарев не упустил возможности подколоть бывшую даму сердца, и о вредной привычке Леры узнали все 2,6 млн подписчиков Сергея в Instagram.

Совместный снимок пары уже набрал 72 004 отметок «Нравится» и кажется, что пользователи Сети были приятно удивлены воссоединению пары на концерте.

«Отличный концерт! Аншлаг! Полный стадион зрителей! Люди приехали со всей Германии и других стран Европы!! Было оч круто!! Спасибо!! Завтра повыкладываю видео и фото... с @leratv !!», - подписал фотоснимок Лазарев.