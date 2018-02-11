Галкин ляпнул про собаку Панина в эфире "Кто хочет стать миллионером"

Вчера, 19:55

Алексей Панин продолжает затяжной конфликт с Максимом Галкиным. Актер недавно опубликовал в своем Instagram новый видеоролик, где Галкин в очередной раз напомнил о собаке.

При этом Алексей Панин вспомнил, что были времена, когда между артистами отношения были хорошие. Панин даже пришел в качестве участника на шоу Максима Галкина «Кто хочет стать миллионером», где они улыбались друг другу, сидя напротив. Отрывок из данного эфира Панин и опубликовал в своем Instagram.

Там показан момент, где Галкин представляет участников. Он утверждает, что Алексей не нуждается в представлении, ведь зрители хорошо знают его по работам в фильмах "Звезда", "Даже не думай!", "Четыре таксиста и собака", "Жмурки", при этом, сделав заметный акцент на слове «собака». Панин заявил, что и тогда шоумен ляпнул про собаку.

Мнение подписчиков разделилось. Некоторые сочли это совпадением, другие подтвердили яркий акцент на данном слове, третьи понадеялись, что такой жест является шагом к смягчению отношений между артистами.

Напомним, что гей-скандал тянется уже давно, а начался с пустяка, когда Галкин выступил за назначение главой комитета по защите животных Алексея Панина. Спустя некоторое время появилось видео, где похожий на актера человек находится в интимной близости с собакой. Панин в ответ назвал Галкина геем, и с тех пор они регулярно бросают друг другу обвинения.