В интернете оказались интимные фото эскортницы "Дома-2"

Сегодня, 06:15

В сети интернет появились фотографии интимного характера эскортницы проекта "Дом-2". Скандал разродился в сторону недавней публикации снимков Овсянниковой.

В результате этого некоторые поклонники убедились в том, что участница известного телепроекта "Дом-2" является эскортницей. Тем не менее есть и те фанаты, которые не считают, что фотосессия в нижнем белье выглядит предосудительно в наши дни. Началом стало то, что враги Марго Овсянниковой начали пускать сплетни о её тёмном прошлом. Якобы она предоставляла эскорт-услуги. После этого участница проекта согласилась на прохождение детектора лжи. Данный прибор показал результаты, исходя из которых стало понятно, что девушка всё-таки работала в сфере эскорта.

Вышеупомянутый скандал продолжился публикацией снимков Овсянниковой.