VistaNews.ru


Поклонники тролят Наташу Королеву из-за безвкусной одежды

Вчера, 19:29

Наташа Королева презентовала своим поклонникам новый снимок в сети Instagram. Певицу теперь тролят собственные фанаты. Подписчики уверенны, что артистка демонстрирует безвкусицу в выборе одежды.

Российская исполнительница Наташа Королева попала под прицел яростных подписчиков в Instagram. Юзеры уверенны, что их любимая певица потеряла навыки в выборе одежды и больше не одевается красиво и привлекательно как раньше. Подписчики страницы в комментариях написали: «Обязательное фото в туалете!», «На унитазе ещё сфоткай!».

Однако в противовес таким высказываем на странице имеются и лестные слова: «Обожаю @natellanatella», «Всё норм!!! Без комплексов)))) Умничка!!!!».

Сама же звезда прокомментировала свой снимок так: «Котик ,котик обормотик ...на взлёт, Дюсельдорф встречай !!!».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.