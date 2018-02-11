Поклонники тролят Наташу Королеву из-за безвкусной одежды

Вчера, 19:29

Наташа Королева презентовала своим поклонникам новый снимок в сети Instagram. Певицу теперь тролят собственные фанаты. Подписчики уверенны, что артистка демонстрирует безвкусицу в выборе одежды.

Российская исполнительница Наташа Королева попала под прицел яростных подписчиков в Instagram. Юзеры уверенны, что их любимая певица потеряла навыки в выборе одежды и больше не одевается красиво и привлекательно как раньше. Подписчики страницы в комментариях написали: «Обязательное фото в туалете!», «На унитазе ещё сфоткай!».

Однако в противовес таким высказываем на странице имеются и лестные слова: «Обожаю @natellanatella», «Всё норм!!! Без комплексов)))) Умничка!!!!».

Сама же звезда прокомментировала свой снимок так: «Котик ,котик обормотик ...на взлёт, Дюсельдорф встречай !!!».