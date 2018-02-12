Панайотов шокирован спокойствием "Саратовских авиалиний" после крушения Ан-148‍

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Певец Александр Панайотов шокирован авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Исполнитель удивился, почему руководство ведет себя спокойно после гибели более 70 человек на борту из самолета. Кроме того Панайотов удивлен сервисом в авиалайнерах "Саратовских авиалиний".

Певец считает, что уже давно пора прекратить функционирование данной авиакомпании. Панайотов не понимает, почему в Саратов можно прилететь только на их самолетах. Исполнитель теперь опасается за свою жизнь, так как периодически ездит в этот город с концертами. Панайотов отметил, что теперь для поездки в Саратов будет выбирать другой вид транспорта.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний". В результате авиакатастрофы погибли 71 человек.