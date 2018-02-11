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Собчак упомянула о мечте быть проституткой

Сегодня, 17:36

Ксения Собчак вспоминает о мечте стать проституткой. СМИ взяли у неё эксклюзивное интервью, родители были дико удивлены, прочитав длинный материал с их дочкой на обложке, заголовок которой пёстро гласил недвусмысленную фразу: "Ксения Собчак: Я хочу быть проституткой".

Как рассказала Ксения, она планировала убежать из дома и на протяжении недели находилась в истерике, не желая ходить в школу. Собчак запиралась дома, ей было неловко за себя.

Такой инцидент испортил отношения будущего кандидата на пост президента РФ со своими родителями. Тогда отец звал дочь "Моя домашняя Чечня". Даже когда Ксения стала взрослее, она так и не смогла улучшить отношения с матерью. Женщина позволяет критику в сторону своей дочери даже в присутствии мужа Ксении Собчак.


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