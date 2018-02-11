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Анастасия Волочкова шокировала пьяными танцами на снегу

Сегодня, 17:11

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников странными танцами во дворе собственного дома. Пользователи Сети посчитали, что знаменитость снова находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Анастасия Волочкова возмутила подсписков своими странными танцами, которые знаменитость сняла на видео и опубликовала в Сети. «А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?», - сообщила Волочкова в своем микроблоге. При этом подписчики балерины не оценили «дикие» танцы звезды и стали утверждать, что Волочкова снова выпила лишнего.

«Весна скоро, у психических обострение, то под мостом в Лондоне просыпается, то веселится среди сугробов», «Стыдно за тебя, бросай пить», «Снова пьяная Волочкова, не надоело?», - комментировали танцы балерины пользователя Сети.


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