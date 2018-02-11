В Улан-Удэ выступит Ирина Дубцова

Сегодня, 17:10

В Улан-Удэ состоится выступление Ирины Дубцовой. Популярная российская певица отыграет свой концерт в стенах драматического театре имени Бестужева.

"Исполнительница выполнит новую программу под названием "Лучшее и новое". Обещаем импазантное шоу на сцене, незабываемую энергетику и только тёплые воспоминания. Концерт Дубцовой это всегда зрелищно, самобытно и профессионально. Вы гарантировано получите энергию от живого звука", - уверяют организаторы мероприятия.

Кроме всего, зрители в зале услышат известные хиты: "О нём", "Кому", "Зачем", "Москва Нева", "Люби меня долго", "Люба Любовь", и естественно, Ирина Дубцова порадует улан-уденцев долгожданными новыми песнями. Концерт пройдёт 29 марта в 19:00 в стенах Русдрама.

Стоимость входных билетов от 1000 до 2700.