Алёна Кравец удивила поклонников снимком 16-летней давности

Сегодня, 16:33

Известная светская львица и бывшая супруга олигарха Алёна Кравец поразила поклонников своими архивными снимками. Знаменитая блондинка показала, как выглядела ровно 16 лет назад.

Алёна Кравец в «историях» своего микроблоге в Instagram показала, как выглядела 16 лет назад. Таким образом, российская светская львица хотела доказать, что совершенно не изменилась с того времени и не прибегала к услугам пластических хирургов. Также блондинка сообщила, что всегда была со светлыми волосами.

Однако поклонники не разделили мнение Кравец и начали в комментариях писать, что сейчас девушка совершенно не похожа на портрет 16-летней давности. Фанаты посчитали, что Алёна изменила себе форму, а также подкорректировала скулы и губы.