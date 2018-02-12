Настя Рыбка послала Павла Дурова к секс-тренеру после личной встречи

Сегодня, 06:30

Модель и «охотница на олигархов» Настя Рыбка рассказала, что была разочарована после личной встречи с Павлом Дуровым и посоветовала ему обратиться к секс-тренеру.

Скандально известная модель, блогер и «специалист» по соблазнению мужчин, уроженка Бобруйска Настя Рыбка в своем Instagram поделилась впечатлениями после встречи с Павлом Дуровым, создателем "ВКонтакте" и Telegram. Мужчина был «номером один» в ее списке как самый желанный.

Девушка призналась, что подтвердились все факты о программистах, о которых ей ранее рассказывали, после данной встречи. Раньше она считала, что создатель социальной сети должен быть "бомбическим", очень хорошо относиться к людям и к миру вокруг себя. Однако встреча с ним шокировала ее. Настя Рыбка заявила, что Павел Дуров очень закрытый человек, он все время прикрывался капюшоном, мало разговаривал, ходил с охранником, и все боялся, что его начнут снимать. Он даже потребовал, чтобы она отдала ему мобильный телефон, чтобы та не начала фотографировать его.

Она согласилась выполнить все его условия, однако после встречи была сильно разочарована. Девушка посоветовала бизнесмену обратиться за помощью к секс-тренеру, который научит его искусству соблазнения и открытости.