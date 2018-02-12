Аарон Пол показал в Instagram фото новорожденной дочери

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Известный голливудский актер Аарон Пол в свои 38 лет стал отцом. Об этом поклонники узнали из поста в Instagram-аккаунте. Фото новорожденной дочери Пол подписал словами: «Мое сердце».

Пол Аарон и его супруга Лорен впервые стали родителями. Об этом приятном сюрпризе узнали подписчики пары в Instagram. Имени малышки семья пока не раскрывает. На фото видно, что девочка темноволосая и очень хорошо адаптировалась к миру. Снимок просмотрели около 3 млн человек. Пол подытожил снимок трогательными словами: «Мое сердце».

К слову, Аарон Пол известен по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие». Звездный мужчина стал особо популярен в последние годы.

Напомним, о грядущем пополнении в семье Аарона Пола стало известно в сентябре 2017 года. Лорен и Аарон поженились пять лет назад в Малибу.