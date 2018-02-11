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Николай Басков спел дуэтом с «Дискотекой Аварией»

Вчера, 19:14

Известный исполнитель Николай Басков спел дуэтом с «Дискотекой Аварией», записав композицию «Фантазёр». Релиз песни состоится 14 февраля, а в настоящее время в Сети доступен её отрывок для ознакомления, как сообщает «Версия.Инфо».

 Часто певцы выпускают свои хиты на какую-нибудь знаменательную дату. Особенно популярен в этом плане День Святого Валентина, который приглянулся и Николаю Баскову, который после сотрудничества с Натали теперь решил поработать и с «Дискотекой Аварией». В Сети отрывок песни встретили достаточно прохладно.

 Некоторые считают, что эта композиция будет просто перепевкой хита Никиты Фоминых «Фантазёр». Другие заявили, что «Дискотека Авария» после ухода основного солиста стала показывать себя не лучшим образом. Группе с сарказмом стали предрекать после работы ранее с Киркоровым, а теперь и с Басковым сотрудничество со Стасом Михайловым. Впрочем, некоторые всё же оценили неплохую музыку.


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