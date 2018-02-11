Панин опубликовал фото голых свингеров-нудистов

Сегодня, 15:32

Алексей Панин выложил фотоснимки голых свингеров-нудистов. Фотографии сделаны в коммуне под названием Кап Даг. Она является настоящим раем для французских натуристов.

На своей странице в Instagram Панин обнародовал сразу парочку скандальных снимков. На одном видны две полностью обнажённые женщины в момент шопинга. На другом - кучка голых людей около магазина. Под опубликованными фото известный артист написал, что Кап Даг, находящийся во Франции, это свободный и счастливый город. Тем не мене доступ к комментариям автор закрыл, наверное, чтобы не провоцировать подписчиков.

Ранее сообщалось, Алексей Панин начал скандал с Галкиным, при этом выложив свежее видео, где прозвучало слово "собака".