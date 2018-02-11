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Бузова вновь раздвинула ноги на фотосессии с автоматом

Сегодня, 15:22

Певица и ведущая Ольга Бузова после концерта Big Love Show в столичном спорткомлексе "Олимпийский" устроила эротическую фотосессию с раздвинутыми ногами.

Big Love Show- это традиционный крупнейший зимний концерт, который проводят уже 10 лет. Здесь Ольга Бузова выступила с двумя своими песнями - "Мало половин", и Wi-Fi, несмотря на то, что большинство артистов исполняли лишь по одной песне. Зрители были в восторге.

Однако за кулисами она привела в восторг уже журналистов, заставляя их всех обратить внимание только на нее. Там артистка перед камерами начала принимать эротические позы с автоматом в руках, который гладила, обнимала, опускала и поднимала между ног. Перед фотографами певица предстала в сетчатых черных колготках и в камуфляжном платье.

Девушка постоянно раздвигала ноги, «случайно» выставляя на обозрение свое нижнее черное белье. Журналисты отметили, что артистка выполнила все в лучших традициях Мадонны.

В конце, в своем интервью она отметила, что сейчас у нее нет любимого мужчины, в связи с чем вынуждена будет провести день Святого Валентина на сцене, чтобы купаться в любви ее поклонников и не думать о своем одиночестве.


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