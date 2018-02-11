Валерию раскритиковали поклонники за слишком вызывающее платье

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Известная российская певица Валерия подверглась жесткой критике со стороны поклонников за вызывающий фасон платья, в котором она сфотографировалась вместе с Филлиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой. Дело в том, что на платье крайне неприлично торчат соски.

Данное платье белого цвета от фирмы Zac Posen может похвастаться тем, что его дизайнеры приложили немало усилий для того, чтобы выточки на лифе имели форму торчащих сосков.

Снимок, на котором Валерия предстала в столь откровенном платье, она опубликовала на своей страничке в Instagram с хэштегом #обсуждаемлифплатья.

Поклонники певицы выразили недовольство ее платьем, заявив, что его детали подобраны неудачно и само оно является слишком провокационным. Также они отметили и возраст Валерии, для которого эта одежда точно не может быть подходящей.