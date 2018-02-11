В Сети Бузову обвинили в воровстве образов у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны

Вчера, 19:14

Ольга Бузова выступила в неожиданном облике на концерте Big Love Show. Интернет-пользователи заявили, что детали образа она своровала у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны, как сообщает VladTime.

Ольга Бузова оделась в стиле «сексуального милитари», даже прихватив с собой на сцену автомат. Отрывок из концерта она показала в Instagram, что вызвало очень много возмущения из-за содержания. По мнению поклонников, певица вдохновлялась, изучая армейскую тему Бейонсе в «Run the World (Girls)», Мадонной в «American Life», а её манера была, как у Бритни Спирс.

Интернет-пользователи призвали Ольгу Бузову больше не пытаться копировать западных артисток, потому что она даже не может это сделать хорошо. Кроме образов, критике подвергся и танец, который некоторые комментаторы назвали «плясками гориллы». Наконец, часть подписчиков пожаловались, что Бузова спела неразборчиво, так что чтобы понять текст заинтересовавшей композиции, им пришлось искать его в интернете.