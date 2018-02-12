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Фанатов раздражает чрезмерная сексуальность Кардашьян

Сегодня, 03:15

Фанатам не нравится излишняя сексуальность Ким Кардашьян. Комментарии восторга перемешаны со злыми отзывами. Много людей упрекнули её в неподобающем поведении.

Немалое количество блоггеров полагает, что жена успешного рэпера Канье Уеста и мать троих детей в одном лице при помощи откровенных селфи попросту совершила "сексуальное самоуничтожение". Шумная дискуссия открылась по причине нового фото светской львицы, появившееся на её странице в Instagram.

Женщина опубликовала в сети интернет довольно откровенную фотографию, где нет её лица, весь кадр заняла грудь Ким, наполовину прикрытая халатом белого цвета. Сторонники морали возмущаются, что каждая новая фотография попадает за грань допустимого. Особенное возмущение вызвал фотоснимок, сделанный её маленькой дочерью. Там Ким Кардашьян сняла лифчик и позирует без него.


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