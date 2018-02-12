Фанаты Рапунцель утверждают, что она не покинет "Дом-2" из-за штрафа в контракте

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Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель давно стала объектом для насмешек и издевательств со стороны других участников. Ее поклонники уверены, что уйти с проекта она не может, потому что в таком случае по условиям контракта ей придется выплатить немаленькую сумму штрафа.

Фанаты участницы телепроекта долгое время не могли понять, по каким причинам Рапунцель терпит издевательства над собой и не покидает периметр, чтобы провести свою беременность спокойно.

Спустя время сделали вывод, что терпение девушки связано с условиями контракта, по которым Ольга намеренно согласилась на подобное отношение, а в случае ее ухода она должна будет выплатить 1 млн рублей в качестве штрафа.

Поклонники возмущены такими условиями, ведь девушке в ее положении нужен полный покой, а насмехаться над ней позволяют себе не только участники, но и ведущие проекта.

Тем временем хейтеры заявляют, что Ольга совсем не беременна, а все происходящее является просто способом поднять рейтинг телешоу и получить хорошие деньги за это.