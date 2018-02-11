Регине Тодоренко разбили сердце

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Широко популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам в Instagram на несчастную любовь. Бывшее лицо развлекательного шоу «Орел и Решка» разочаровалась в любимом человеке, разбившем звезде сердце.

«Каково это верить человеку, быть готовым ради него на все, говорить «ДА» всем его тараканам в голове и в один момент так сильно разочароваться? Это печально и больно», - написала Тодоренко в своем Instagram-аккаунте.

Также украинская телеведущая спросила совета у своих подписчиков, как ей быть в сложившейся ситуации.

«Прощать, возвращаться или снова уходить?», - интересуется звезда отечественного шоу-бизнеса у поклонников.

Фанаты Тодоренко сошлись на мнении, что все болезненные ощущения рано или поздно уйдут, а вот тараканы из чьей-то головы могут быть навсегда.

Отметим, украинская телеведущая покинула принесшее ей широкую популярность шоу «Орел и Решка». Тодоренко намерена создать свой собственный проект на родине, проводя побольше времени в кругу родных и близких.