72-летняя актриса Голди Хоун поразила идеальной фигурой

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Американской актрисе и продюсеру Голди Хоун уже 72 года, однако ее внешность все еще вызывает дебаты у пользователей всемирной паутины. Кто-то считает, что звезда шикарно выглядит для своих далеко не юных лет, а кто-то уверен - в ее возрасте давно пора перестать обнажать плечи.

Всегда улыбчивая и позитивная актриса Голди Хоун и в 72 года приковывает к себе взгляды окружающих. Недавнее появление актрисы в аэропорту Лос-Анджелеса стало предметом жарких споров в Сети. Голди для путешествия выбрала весьма лаконичную и удобную одежду - майку и брюки черного цвета.

На просторах российского интернета мировую звезду стали сравнивать с Аллой Пугачевой, и, сравнения совсем не в пользу последней: «У нас так Пугачева не выглядит», «Да, нашей Аллочке меньше лет, а выглядит она хуже. Голди молодец», «Хоун красота, Борисовну в таком наряде не представляю».