Модель Playboy Мария Лиман назвала себя «серой мышкой» в жизни

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Российская модель Playboy и телеведущая Мария Лиман раскрыла прессе свое истинное лицо. Несмотря на обилие откровенных фото в сети, в повседневной жизни секс-символ является «серой мышкой».

Instagram-аккаунт Марии Лиман регулярно наполняется снимками эротического содержания. Не так давно модель Playboy предстала перед поклонниками в образе сексуального полицейского, а буквально вчера россиянка продемонстрировала эротическую зарядку на скамье в кружевных чулках и прозрачном наряде. Несмотря на раскрепощенность в социальных сетях, Лиман в повседневной жизни является «серой мышкой», о чем она сама заявила поклонникам. Выходя из образа соблазнительницы, российская модель Playboy предпочитает ничем неприметные наряды, позволяющие без лишнего внимания передвигаться по улицам.

Отметим, на Instagram-аккаунт Марии Лиман подписаны более 340 тысяч пользователей, регулярно заваливающих лестными комментариями эротические снимки звезды.