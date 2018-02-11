Ксения Собчак намекнула, что может ждать второго ребёнка

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Кандидат в президенты Ксения Собчак появилась в просторном красном платье на одном из выступлений. Интернет-пользователи из-за выбора наряда решили, что знаменитость может ждать второго ребёнка, и посоветовали ей начать заботу о нём, а нет продвигать себя в политике, как сообщает VladTime.

Ксения Собчак живёт в настоящее время по достаточно напряжённому графику. Она постоянно летает из России в США, работает в предвыборном штабе, участвует в концертах и акциях и даже читает лекции в американских университетах. На здоровье Собчак такой ритм определённо скажется не лучшим образом, а теперь ещё и намёк на беременность, выраженный в наряде. Часть поклонников предположили, что если политик и действительно ждёт ребёнка, она может сделать аборт, чтобы не прерывать карьеру.

Некоторых также взбесило то, что Ксения Собчак снова одела красное. Политик часто появляется именно в нарядах яркой расцветки, и интернет-пользователи с сарказмом окрестили именно эту деталь чуть ли не главной в предвыборной кампании кандидата в президенты.