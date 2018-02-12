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Ульяновец сделал неожиданное предложение Ольге Бузовой

Сегодня, 00:45

Иван Прытков, участник Comedy Баттл из Ульяновской области, который известен своими шутками над Ольгой Бузовой, в последнем выпуске сделал ей неожиданное предложение.

Иван Прытков (известный как Игорь Балбеков) в Comedy Баттл выступает на протяжении нескольких сезонов. Молодой человек переехал в Москву из Димитровграда Ульяновской области. На шоу 28-летний участник известен как «любимчик» Ольги Бузовой, которая сидит в жюри вместе с Сергеем Светлаковым и Славой Комиссаренко.

Парень все свои шутки во всех выпусках посвящает Ольге Бузовой. В последнем эфире 9 февраля, как обычно, Прытков пошутил над Бузовой, а под конец выступления пригласил девушку на сцену. К большому удивлению он вел себя довольно серьезно, подарил Ольге цветы, затем встал на одно колено, и сделал ей неожиданное предложение - создать с ним совместную миниатюру. После получения согласия он удалился со сцены, унося Ольгу Бузову на руках.

В Comedy Баттл Иван Прытков начал участвовать в 2015 году. В 2016 году ему удалось дойти до финала, однако главный приз - 7 миллионов, выиграл не он. На данный момент молодой человек, помимо участия в шоу, работает в аэропорту Домодедово в качестве ассистента креативного директора.


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