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Резидент Comedy Club Незлобин сбросил 7 кг на отдыхе в Алтае

Сегодня, 00:30

Широко известный российский комик Александр Незлобин, выступающий в Comedy Club, поделился в соцсети «ВКонтакте» снимками с отдыха в Алтае. Объявив голодовку, юморист смог сбросить 7 килограммов лишнего веса.

В конце января Александр Незлобин решил ненадолго отойти от юмористических дел, уехав поправлять здоровье в Чемальский район Алтайского края. На отечественном зимнем курорте резидент Comedy Club занялся лечебным голоданием, которое довольно быстро принесло желаемые плоды. Артист похудел на 7 килограммов, сильно улучшив своем самочувствие.

«В этом году мне захотелось красивых холодов. Алтаюшка, родненький! Очень хотелось поделиться с вами этой красотой», - прокомментировал Незлобин опубликованные во «ВКонтакте» фотографии с отдыха.

Также комик поведал подписчикам основные нюансы лечебного голодания. Первые три дня диеты заключаются в правильном питании (каши, рыба, чай, супы и прочие очищающие продукты). За ними следуют еще 3 дня практически полного голодания. Как итог, минус 7 лишних килограммов и ясная голова, подытожил Незлобин.


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