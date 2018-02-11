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Виктория Боня в откровенном наряде соблазняла представителей «Газпром-медиа»

Сегодня, 12:58

Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram, что брала интервью у работников «Газпром-медиа». Поклонников поразило то, что на такое серьёзное дело знаменитость позволила себе надеть пиджак прямо на голое тело, так что частично была видна грудь, как сообщает VladTime.

 Интернет-пользователи подчеркнули, что Виктория Боня явно забыла о строгом дресс-коде, который явно был принят в такой большой компании, как «Газпром-медиа». Из-за этого вместо интервью вышло практически соблазнение представителей организации. Также некоторые поразились тому, что грудь телеведущей кажется значительно больше, чем была на других снимках.

 «С голой грудью профессионально, но профессия выбрана не та», - отметила одна подписчица. Несколько интернет-пользователей даже сравнили Викторию Боню из-за её наряда с американской порноактрисой Николь Энистон. Относительно самого бюста появились подозрения, что телеведущая, которая часто писала, что у неё «всё своё» и от природы, всё-таки накачала «верхние девяносто» силиконом.


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