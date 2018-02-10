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Актрисы "Секса в большом городе" поскандалили из-за смерти брата‍

Вчера, 23:30

Две актрисы сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл и Сара-Джессика Паркер поскандалили из-за смерти брата. Кэтролл требует, чтобы бывшая подруга и коллега оставила ее в покое.

Ким рассказала, что Паркер постоянно обращается к ней, чем напоминает о трагической смерти брата, которая случилась 3 января. Тело мужчины нашли в его собственном доме в Канаде. Мать Кэтролл спросила у дочери, почему бывшая подруга до сих пор касается темы смерти ее брата.

Ким решила, что это продолжается из-за того, что она во время не объяснила Паркер, на каком расстоянии им стоит находится друг от друга. Звезды сериала "Секс в большом городе" серьезно поссорились из-за этого. Обе актрисы позднее заявили, что мириться сдруг с другом не намерены.


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