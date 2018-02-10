Ольга Бузова опровергла слухи о своем романе с Тимуром Батрутдиновым

Вчера, 23:37

Светская львица Ольга Бузова на Love Radio призналась во всеуслышание о своих отношениях с комиком Батрутдиновым.

После возвращения из Таиланда, где телезвезда проводила совместный отпуск с Тимуром, все россияне заинтригованы: что же все-таки связывает начинающую певицу и талантливого юмориста. Неудивительно, что вопрос об их отношениях и был задан Бузовой в эфире Love Radio.

Популярная телеведущая сообщила, что с Тимуром ее связывает только дружба и никакого романа между ними не существует.

Напомним, что в Сети ходят слухи о любовных отношениях между Батрутдиновым и Бузовой. В социальных сетях писали о том, что телезвезды уже выбрали дату свадьбы. Как выяснилось, подобные сообщения были фейковыми.

Ольга Бузова в последнее время тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Поклонники знаменитости считают, что если Ольга отрицает свои отношения с Тимуром, значит у нее уже появился другой мужчина.