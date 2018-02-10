Дана Борисова дала о себе знать впервые за неделю

Вчера, 20:44

Телеведущая Дана Борисова, которая продолжает реабилитацию после длительной зависимости, напугала своих поклонников, неделю не выходя с ними на связь. Теперь она рассказала, что с ней было.





Такое мрачное молчание заставило даже самых верных фанатов подумать о страшном – что Дана вновь сорвалась. Эти догадки телеведущая поспешила обрубить на корню. По её словам, которые передают журналисты VistaNews, неделю она провела без срывов и ни в какую клинику в Таиланд она возвращаться не собирается. Все слухи об этом распускал телеканал НТВ благодаря «чуду монтажа» программы «Ты не поверишь». «Информацию о своём «будущем лечении» на Самуи категорически опровергаю», - пишет Борисова.



Кроме того, ведущая срочно искала визажиста и парикмахера, которые смогли бы ею заняться для какого-то важного события. Стоит отметить, что такое убеждение подействовало не на всех подписчиков Даны. Часть из них уверена, что Борисова всё-таки сорвалась. В подтверждение они приводят пост, который появился днями ранее в её Instagram. В нём она обвиняла всех в пиаре на её имени, после чего запись удалила. Уже сегодня она благодарит этих же людей за поддержку.