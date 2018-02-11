Сергей Соседов: Пугачева несчатлива с Галкиным

Сегодня, 06:45

Сергей Соседов, скандальный музыкальный критик, заявил, что Алла Пугачева несчастлива с Максимом Галкиным. Свое мнение он выразил на программе «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой.

По словам Сергея Соседова, на первый взгляд все у Алла Пугачевой есть, но счастье в глазах отсутствует. Она живет с Максимом Галкиным в корыстных целях и большой любви в их семье нет. Музыкальный критик напомнил, что венчание Примадонны с Филиппом Киркоровым было ошибкой, о которой она сама говорила. Соседов уверен, что венчание с юмористом является точно такой же ошибкой.

Также гость программы Леры Кудрявцевой отметил, что Алла Пугачева очень его разочаровала, так как упустила момент, когда подошло время покинуть эстраду. На передаче Сергей Соседов много рассказал о своей личной жизни.