«Гламурный полицейский» заломил руки Хилькевич в салоне красоты

Вчера, 19:37

Бывший сотрудник правоохранительных органов, 24-летний Роман Карплюк, которого прозвали «гламурным полицейским», заломил руки Анне Хилькевич в салоне красоты. Подписчики оценили своеобразную шутку звёзд, порекомендовав им попробовать сыграть в каком-нибудь проекте вместе, как сообщает «Версия.Инфо».

Роман Карплюк рассказал об этом в Instagram, подчеркнув, что хоть он больше и не работает в правоохранительных органах, но навыки никуда и никогда денутся. Выставила снимок с этим инцидентом и Анна Хилькевич, отметив, что впервые почувствовала себя, как провинившаяся «девчонка».

Роман Карплюк сейчас активно продвигает себя в Сети, планируя прославиться, как видеоблогер. Этот эпизод с его участием также многим понравился. Юмор и харизма «номера», исполненного Карплюком и Хилькевич, очень понравились поклонникам, действительно их насмешив.