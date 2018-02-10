В Сети сравнили поведение Шурыгиной и Лебедевой

Вчера, 19:46

В Сети сравнили поведение Дианы Шурыгиной и Ангелины Лебедевой, прославившихся после участия в программах Андрея Малахова. Обе девушки утверждали, что их изнасиловали на именинах друзей, однако выяснилось, что намерения Лебедевой имели более меркантильный характер, чем желание восстановить справедливость, как сообщает VladTime.

Диана Шурыгина была изнасилована в ночь с 31 марта на 1 апреля 2016 года. Ангелину Лебедеву принудили к половому акту 28 января 2017 года. В ходе съёмок «Прямого эфира» оказалось, что последняя позволяла себе больше даже в плане выпивки, чем Диана Шурыгина с её «на донышке». Свидетели утверждали, что Лебедева намеренно принимала алкоголь, практически навязываясь к парням. Кроме того, сам предполагаемый насильник утверждает, что не было ничего, кроме минета.

Интернет-пользователи резко осудили поведение Ангелины Лебедевой, утверждая, что на её фоне Диана Шурыгина кажется точно правдоподобнее. Известно также, что эта девушка пыталась попросить помощи у поклонников изнасилованной из Ульяновска, но те не посчитали её настоящей жертвой. Сама Шурыгина отказалась даже добавлять Лебедеву в друзья во «ВКонтакте».