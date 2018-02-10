Ольга Рапунцель всё-таки уходит в декрет с Дмитрием Дмитренко

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Звёзды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые вскоре станут родителями, признались, что слухи об их совместном декрете – правда.





Точной даты ухода пары с проекта журналистам «ВистаНьюс» узнать не удалось, однако известно то, что это произойдёт в ближайшие недели. Об этом сама будущая мама сообщила в социальной сети. «Говорю честно, как есть: да, я счастлива, мечтала об этом - уйти в декрет вместе с моим любимым Мужем. Уже хочется отдыхать, жить для себя и ради ребёнка», - пишет Рапунцель. В этом же посте она описала красочные будни мамы в своём представлении. На что её сразу вернули в реальность подписчики.



Они также дали ей понять, что рады её уходу и надеются, что они больше не вернутся на телестройку, ведь от них устали. Пользователи соцсети называли пару клоунами и притворщиками, а саму Ольгу - слабой и историчной женщиной, которая успела поломать жизнь ещё не родившейся дочери. Девушка также пожелала хейтерам «жить в своём негативе и не лезть ей в душу». Ни Ольга, ни Дмитрий не указали, чем будут заниматься дальше, но фаны проекта дали продюсерам понять, что возвращения этой четы на экраны они не желают.