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Ефим Шифрин обладает безупречным торсом

Сегодня, 18:03

Знаменитый юморист Ефим Шифрин обладает безупречным торсом, о чем свидетельствуют снимки в социальных сетях. В своем 61-летнем возрасте артист не пропускает тренировки в спортивном зале.

По словам Ефима Шифрина, в 1993 году у него появилось желание изменить свою фигуру. Однажды он увидел себя на экране телевизора и понял, что на него смотри отталкивающая людей личность. В результате уже почти 25 лет юморист активно трудится в спортивном зале и даже получает награды по бодибилдингу.

Ефим Шифрин действительно обладает поразительным торсом, которому может позавидовать сам Арнольд Шварценеггер. Своим успехами он щедро делится с поклонниками в социальных сетях, которые поражаются 61-летнему артисту. Он выглядит минимум на двадцать лет моложе, за что получает массу лестных комментариев от своих преданных подписчиков.


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