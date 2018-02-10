VistaNews.ru


"Повзрослела Пуговка": 16-летняя звезда "Папиных дочек" примерила свадебное платье

Сегодня, 17:24

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова удивила своих фанатов примеркой свадебного платья. Поклонники стали подозревать, что Пуговка беременна и поэтому её ухажёр сделал ей предложение руки и сердца.

Слухи о том, что 16-летняя Пуговка беременна появились в СМИ очень давно. Недавно друзья Старшовой рассказали, что они не уверенны в отсутствии беременности у неё. На данный момент актрисе, сыгравшей Пуговку в «Папиных дочках», лишь 16, а теперь она уже примеряет на себя свадебные платья. Подписчики считают, что свадьба у Старшовой может состояться уже этим летом.

Дело в том, что актриса неоднократно говорила, что планирует отправиться в путешествие и поэтому девушки в комментариях не нашли лучшего повода для этого, чем свадьба. Сама же Пуговка просто поинтересовалась у фанатов, нравится ли им платье свадебное. Большинство подписчиков склонно к мнению, что Старшова выйдет замуж, но это произойдёт только в том случае, если слухи о беременности окажутся правдой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.