"Повзрослела Пуговка": 16-летняя звезда "Папиных дочек" примерила свадебное платье

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Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова удивила своих фанатов примеркой свадебного платья. Поклонники стали подозревать, что Пуговка беременна и поэтому её ухажёр сделал ей предложение руки и сердца.

Слухи о том, что 16-летняя Пуговка беременна появились в СМИ очень давно. Недавно друзья Старшовой рассказали, что они не уверенны в отсутствии беременности у неё. На данный момент актрисе, сыгравшей Пуговку в «Папиных дочках», лишь 16, а теперь она уже примеряет на себя свадебные платья. Подписчики считают, что свадьба у Старшовой может состояться уже этим летом.

Дело в том, что актриса неоднократно говорила, что планирует отправиться в путешествие и поэтому девушки в комментариях не нашли лучшего повода для этого, чем свадьба. Сама же Пуговка просто поинтересовалась у фанатов, нравится ли им платье свадебное. Большинство подписчиков склонно к мнению, что Старшова выйдет замуж, но это произойдёт только в том случае, если слухи о беременности окажутся правдой.