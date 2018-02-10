Алёна Водонаева обзаведётся котом, которого привезёт из-за границы

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Модель и ведущая Алёна Водонаева решилась на покупку кота. Однако она не одна из тех, кто подбирает кошечек в подворотнях. Её питомец летит к ней самолётом.





В своём Instagram Водонаева призналась, что её перфекционизм настолько не имеет границ, что «стоило кому-нибудь капнуть едой на диван, как он тут же получал стрелы огня из моих глаз. А над дорогущим чёрным паркетом можно было только летать». Но жизнь полна перемен, которые наконец-то коснулись и самой Алёны. Теперь она готова разделить свою жилплощадь с живностью, которая доставит ей немало хлопот. Об этом её предупреждают повидавшие виды поклонники.



С ними она поделилась лишь поверхностной информацией, хотя кличку выбирать будут коллективно. Из того, что стало известно журналистам VistaNews, нельзя узнать даже породу животного. Известно, что это очень породистый кот чёрного цвета, который разрастётся до огромных размеров. У него есть все документы и он летит из другой страны. Подписчики предполагают, что это будет мейн-кун. Среди популярных кличек будущего члена семьи Водонаевой – Оззи, Бегемот, Мефистофель, Бакс и Эскобар. Цену котёнка модель тоже не называет.