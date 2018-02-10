Ольга Бузова обозвала жену Тарасова «какой-то женщиной из Ростова»

Сегодня, 15:45

Знаменитая телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова спустя год после развода с Тарасовым решила поделиться переживаниями. Новую жену своего экс-мужа девушка назвала «какой-то женщиной из Ростова».

Бузова рассказала, что первое время после развода очень переживала и очень долго не могла принять тот факт, что ее ранее любимый муж встречается с Анастасией Костенко, еще находясь в браке с ней. Также Бузова искренне не понимает, как можно семь лет жить в браке с женой, а потом привести к себе в постель «какую-то женщину из Ростова».

Сейчас же телеведущая рассказывает, что желает найти такого мужчину, с которым будет легко и спокойно и он не испугается её популярности и будет рядом. Еще раз выходить замуж Бузова не торопится, она уже как год «на воле» и чувствует себя прекрасно, хотя иногда и хочется ощутить рядом любимого мужчину.